Pass vaccinal : des nouveaux contrôles entrent en vigueur

Le pass vaccinal est entré en application dans la matinée du lundi 24 janvier. Désormais, il faut être vacciné contre le Covid-19 et à jour pour entrer dans les restaurants, musées ou cinémas. Il remplace le pass sanitaire et des contrôles sont prévus avec à la clé des amendes pour ceux qui ne respectent pas les règles.

Dans une salle de sport à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), une cliente montre toujours son QR code pour pouvoir rentrer. Cependant, depuis lundi 24 janvier, ce QR code exclut les personnes non vaccinées. "Ce n’est pas un gros pourcentage mais on avait peut-être 20 ou 25% des gens qui venaient avec un test donc c’est un peu gênant", confie Loïc Guitonneau, coach sportif. Désormais, pour se rendre au cinéma ou au restaurant, il faut justifier d’un schéma vaccinal complet pour les plus de 16 ans.



Des nouveaux contrôles

La loi permet également aux gérants de contrôler la validité du pass. "On a la possibilité de demander un document d’identité justifiant l’identité de la personne si jamais on a un doute. (…) S’il faut le faire, on le fera", affirme Julien Ayora, directeur d’une brasserie. Pour l’instant, 80 % des Français ont reçu au moins une première dose du vaccin contre le Covid-19. Les clients ne constatent donc pas de différence pour l’instant, malgré le fait que la mesure divise. L’amende en cas de présentation d’un faux pass bondit de 135 euros à 1000 euros.