Pass sanitaire : quel fonctionnement dans les entreprises ?

Certains salariés auront bientôt l'obligation de présenter un pass sanitaire pour aller travailler. Sont concernés les salariés des secteurs accueillant du public, comme les cinémas, les restaurants, les parcs d'attraction ou les salles de sport. Dès le 30 août prochain, l'employé devra être en mesure de présenter un pass sanitaire valide : une preuve de vaccination complète, un test PCR négatif ou un certificat d'immunité.

4,5 millions de salariés concernés

En l'absence de pass sanitaire et s'il ne peut être mis sur un poste sans contact avec le public, l'employé pourra utiliser ses jours de congé, le temps de se mettre en conformité. Sinon, son contrat sera suspendu, sans rémunération. Il aura alors deux mois pour présenter son pass. Au-delà, le licenciement est possible. "Trouver des gens qui font du bon boulot, qui sont sérieux, que les gens apprécient et être obligé de se poser la question d'un licenciement pour cause telle et sérieuse alors qu'il s'agit juste d'un pass sanitaire, (…) c'est vraiment une difficulté", estime Jean-Philippe Perez, directeur d'une salle de sport à Paris, qui évoque un "sentiment de gâchis". Le pass sanitaire devrait concerner 4,5 millions de salariés.