Pass sanitaire : le port du masque toujours obligatoire ?

Le masque va-t-il rester utile et obligatoire après l'extension du pass sanitaire ? La journaliste Siegrid de Misouard répond à ces questions sur le plateau du 23h de Franceinfo.

Le pass sanitaire va être étendu à partir du 21 juillet. Avec cette nouvelle mesure, des questions se posent sur l'obligation du port du masque. La journaliste Siegrid de Misouard apporte des précisions sur le plateau du 23h de Franceinfo : "Il faut encore attendre les recommandations du Haut Conseil de la Santé Publique mais à partir du 21 juillet, toutes les personnes qui disposent d'un pass sanitaire valide pourront donc ôter leur masque dans les lieux de culture ou de loisirs, à l'intérieur comme à l'extérieur."

Les femmes enceintes de moins de quatre mois non prioritaires

Une autre question sensible concerne les femmes enceintes de moins de quatre mois qui ne sont pas prioritaires à la vaccination. "Elle s'indignent d'être soumises aux mêmes règles que tous les Français. Pour l'instant, le gouvernement n'a pas dissocié leur cas de celles qui sont enceintes de plus de quatre mois qui, elles, sont prioritaires à la vaccination et qui devront donc présenter un pass sanitaire", précise la journaliste de France Télévisions.