Pass sanitaire : comment sera-t-il appliqué en France ?

Où faudra-t-il impérativement présenter son pass sanitaire ? Dès début août, il sera indispensable dans les bars et restaurants, dans le train et l'avion et les visites dans les établissements médicaux. Il ne sera en revanche pas obligatoire dans les centres commerciaux, "ce seront les préfets qui décideront ou non" de le mettre en place dans chaque département, précise le journaliste Thomas Cuny sur le plateau du 19/20, lundi 26 juillet.

Des assouplissements

Le pass sanitaire sera pas obligatoire pour les mineurs : jusqu'à la fin du mois de septembre pour les 12/17 ans. Concernant les malades du Covid-19, des contrôles pourront être effectués par "les agents de l'Assurance Maladie, et non les policiers". Les gérants d'établissements qui n'effectuent pas de contrôles "risquent une fermeture administrative pendant une semaine, bien loin des 45 000 euros initialement prévus", indique Thomas Cuny. Au bout de trois récidives sur six semaines, ils risquent toutefois jusque 9 000 euros d'amende et un an de prison. Les salariés qui travaillent dans un établissement accueillant du public et ne présentent pas de pass risquent une suspension de contrat et de paye.