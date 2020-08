Paris : le spectre du reconfinement des bars et restaurants

Face la recrudescence de la Covid-19, le masque pourrait devenir obligatoire dans toutes les rues de la capitale. Mais le durcissement de cette mesure ne satisfait pas tous les Parisiens. "C'est une connerie, parce qu'en plein air, ça ne sert absolument à rien", dit un homme. "On s'habitue à toutes les mesures imposées donc je pense que ça serrait une bonne idée", indique quant à elle une jeune femme. "Que l'on impose un bonne fois pour toutes le masque partout au lieu de choisir des rues, ça sera plus simple pour tout le monde", témoigne un autre passant.

Vers une fermeture des bars et restaurants à 23h

Les bars et restaurants sont aussi dans la ligne de mire : ils pourraient devoir fermer à 23 heures. Les professionnels s'inquiètent de la fermeture des cuisines plus tôt et d'un nouveau recours au chômage partiel, soit un double coût économique : pour l'Etat et pour eux. Paris est classée en zone active au virus depuis la mi-août.