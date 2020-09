"On demande un salaire digne de ce nom" : l'appel au secours des gérants de discothèques, toujours fermées à cause du Covid-19

C'est le seul secteur d'activité qui n'a pas pu rouvrir en France à cause de l'épidémie de coronavirus, et les boîtes de nuit risquent de rester fermées jusqu'à l'année prochaine. Pour les professionnels, l'État doit intervenir pour aider notamment les plus grosses discothèques.

Habillés de noir, les patrons de boîtes de nuit se sont rassemblés mercredi 23 septembre devant la mairie de Rennes. Les discothèques sont fermées depuis plus de six mois et leurs gérants sont dans l'incertitude la plus totale. Un secteur d'activité qui est le seul à n'avoir pas pu rouvrir en France. "Quand vous avez six ou sept mois de non-salaire, je vous laisse imaginer dans quel état d'esprit vous êtes", explique Aymeric Chef d’Hôtel, représentant Île-de-France du syndicat national des discothèques.

Aymeric Chef d’Hôtel est propriétaire de la boîte de nuit Chez Moune à Pigalle et comme ses collègues, il est dépité. Si les salariés bénéficient du chômage partiel, les gérants eux n'ont pour l'instant reçu aucune aide. "Nous ce qu'on demande, c'est un salaire digne de ce nom pour les gérants qui n'arrivent, pour certains, même plus à se nourrir", indique-t-il.

Je vois personnellement dans mon Facebook des personnes qui vendent leurs DVD pour pouvoir se nourrir ou leurs motos pour pouvoir mettre de l'argent dans leur société et payer leurs frais fixes. C'est monstrueux.Aymeric Chef d’Hôtelà franceinfo

Vendredi, le ministre délégué aux petites et moyennes entreprises Alain Griset a annoncé une aide de 15 000 euros pour payer les frais fixes comme les loyers mais cette aide ne suffira pas, pour environ un quart des boîtes de nuit, les plus grosses structures. "Pour les plus gros, ceux qui ont des loyers astronomiques, il faut absolument trouver une solution, déclare Aymeric Chef d’Hôtel. J'ai entendu parler d'un établissement qui a un loyer à plus de 50 000 euros par mois, c'est assez énorme. Avec 15 000 euros par mois, s'il est fermé pendant un an, ça ne va pas très loin."

Une réouverture en avril 2021 ?

Les boîtes de nuit ont également la possibilité de transformer leur activité en bar et de fermer à 2 heures du matin en servant de l'alcool à des tables séparées, sauf que cela dépend de la configuration des établissements. Et puis surtout pour danser et s'amuser, ce qui fait le coeur de l'activité, les Français vont devoir attendre. "Le mot danser n'existe plus dans les choix politiques français, affirme le propriétaire de discothèque. Actuellement, c'est interdit. C'est pour le ministère de la Santé une source de contamination. Donc, une réouverture avec de la danse me paraît très compliqué."

J’espère rouvrir en avril 2021 parce que, tout simplement, le décret d'application de fermeture est repoussé jusqu'en avril. Ça veut dire qu'ils peuvent nous fermer légalement jusqu'en avril. Et après, il faudra faire un nouveau décret.Aymeric Chef d’Hôtel

À vrai dire , il est encore plus probable que ces établissements restent encore fermés pendant un an. D'où la nécessite pour ces gérants de boîtes de nuit d'avoir des aides garanties par l'État.