Océan arctique : la navigatrice Anne Quéméré à bord de l'Arctic Solar

La navigatrice bretonne Anne Quéméré s'apprête à braver l'océan arctique à bord de l'Arctic Solar, un bateau équipé de panneaux solaires. Elle compte relier l'Atlantique au Pacifique, via le passage du Nord-Ouest au Canada. Elle devra parcourir 3 500 km à bord de son embarcation. "J'ai envie d'histoires, j'ai envie d'alimenter cette curiosité que je peux avoir par rapport au peuple inuit", explique la navigatrice. "Et je me disais : quelle plus belle façon de mettre en lumière l'Arctique qu'avec des panneaux solaires ?".

Une navigatrice engagée

Anne Quéméré a déjà navigué en Arctique pour sensibiliser à la fragilité de la banquise. En 2002, elle traverse l'Atlantique à la rame en 56 jours. Un record mondial. La navigatrice doit arriver avant septembre. Après, il fera nuit pendant six mois.