Nouvelles mesures dans les restaurants parisiens : "Ce sont des habitudes à prendre", estime l’adjointe à la maire de Paris en charge du commerce

Depuis ce mardi, les restaurants de Paris et de la petite couronne doivent respecter un protocole sanitaire plus strict pour se maintenir ouverts, alors que les bars ont dû fermer leurs portes. Parmi ces nouvelles mesures, un cahier pour noter les coordonnées des clients doit être présent et les tables sont limitées à six convives et plus espacées. "Ce sont des habitudes nouvelles à prendre", a estimé Olivia Polski, adjointe à la maire de Paris en charge du commerce, mardi 6 octobre sur franceinfo. "Je pense que ça va venir progressivement", déclare l’adjointe. "Il faut que tout le monde aille dans le même sens parce que c’est ce qui nous permettra de garder les établissements ouverts".

Alors que de nombreux clients se montrent réticents à inscrire leurs coordonnées dans un cahier de suivi, Olivia Polski pense que "quand c'est gentiment fait et bien accompagné, il n'y a pas de raison" de refuser. L'adjointe se dit sereine sur la bonne volonté des clients : "La plupart des Parisiens portent le masque. Tout le monde est conscient de la situation et de la gravité de la situation".

Des médiateurs dans les restaurants

Pour accompagner les contrôles, qui vont être mis en place pour vérifier la bonne application du protocole, l’adjointe explique que du personnel de la mairie de Paris sera présent pour informer et faire de la médiation. "Nos agents vont se déployer effectivement sur ces sujets-là pour aider", en expliquant les nouvelles mesures : "Il y a des conseils qui vont progressivement pouvoir être apportés, pour donner des précisions à tout le monde", y compris aux restaurateurs "qui même eux n’ont pas tout compris à ce stade".

Ça date d'hier, tout le monde tâtonne un peu... Olivia Polski, adjointe à la maire de Paris en charge du commerce. à franceinfo

Pour soutenir les professionnels, Olivia Polski rappelle que des mesures d’accompagnement supplémentaires ont été prises par la mairie de Paris, comme des exonérations de droits de terrasse jusqu’à juin prochain. Elle annonce que des exonérations ont aussi été faites sur les loyers de professionnels de la restauration qui sont locataires de bailleurs sociaux dépendants de la mairie.