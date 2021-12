Morbihan : la gérante du bar emblématique de Locminé prend sa retraite

Marie-Paule est à la tête du bar emblématique de Locminé, dans le Morbihan. Après 40 ans de bons et loyaux services, elle prend enfin se retraite. C’est la fin d’une belle aventure et une nouvelle page qui se tourne, pour une femme très appréciée dans la commune.

A Locminé (Morbihan), ce sont des institutions : Le bar "Le pont du chat" et surtout sa patronne, Marie-Paule Samson, 67 ans, qui prend sa retraite. Pour son dernier jour, les clients, les amis, ont fait le déplacement pour la couvrir de cadeaux et lui souhaiter bon vent. "Je suis un petit peu émue, c’est vrai que j’ai aimé les gens", déclare-t-elle.

Sa mère et sa grand-mère avant elle

Elle les a aimés, et pour cause. Elle les connaît bien, elle qui est née dans ce bar, et qui a pris il y a 40 ans la suite de sa mère Odette, qui avait elle-même succédé à sa propre mère derrière le comptoir. "Mon plus vieux client, Michel, 85 ans, est là aujourd’hui. Il joue aux cartes trois fois par semaine", confie Marie-Paule. "On est dans la nostalgie, c’est magnifique, une belle histoire", décrit un habitué. Marie-Paule va enfin pouvoir se reposer, mais elle l’a promis, pas question de ne pas revoir ses amis. Cette fois-ci, ce sera elle qui se fera servir.