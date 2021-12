Nouvel An 2022 : à Paris, un réveillon en terrasse mais sous surveillance

Les Parisiens se réjouissent vendredi 31 décembre de pouvoir fêter le Nouvel An sans couvre-feu. Ils devront toutefois respecter quelques consignes pour leurs célébrations.

Certains Parisiens célèbrent la fin de l'année 2021 dans les bars et restaurants, vendredi 31 décembre. "Il y a déjà du monde en terrasse, des Parisiens qui ont choisi de venir profiter de cette soirée du Nouvel An et des températures clémentes, malgré les restrictions sanitaires", indique la journaliste Julie Vitaline, en duplex depuis la place de la Contrescarpe (Paris), en début de soirée.

Fermeture des bars à 2 heures

Les fêtards devront toutefois respecter quelles règles : "interdit de consommer debout dans les bars", et une "fermeture obligatoire de tous les bars à 2 heures maximum", poursuit la journaliste. Les patrons des établissements devront donc faire preuve d'autorité. Malgré tout, "tout le monde se réjouit de l'absence de couvre-feu et de pouvoir se retrouver pour cette dernière soirée de l'année", conclut Julie Vitaline.