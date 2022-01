Normandie : une région plébiscitée par le New York Times

Le New York Times rassemble près de 3 millions de lecteurs par jour. Et parmi eux, figurent autant de touristes potentiels. Comme tous les ans, le quotidien américain propose sa liste des destinations à visiter. Cette année, une région française s'y trouve : la Normandie. "Le New York Times, il n'y a pas plus influent comme journal aux États-Unis, ça peut être une source d'inspiration et encourager beaucoup d'Américains de venir", se réjouit Michael Dodds, directeur du comité régional du tourisme de Normandie.



Une nouvelle clientèle

Un couple d'Américains, qui n'a pas attendu le classement pour passer des vacances dans la région, confie : "C'est impressionnant qu'ils aient choisi cette région en particulier, plutôt que de mettre en avant les plages de la Côte d'Azur ou les châteaux de la Loire (...), c'est étrange, mais la région le mérite." Le New York Times vante le patrimoine culinaire et les pistes cyclables adaptées au tourisme vert. Les professionnels du secteur sont confiants : ce coup de projecteur peut ramener une nouvelle clientèle. "Je ne veux pas les mettre dans des cases, mais les Américains aiment aller dans des endroits qui sont reconnus. Ils suivent beaucoup ce qui est dit dans les journaux", affirme Morgane Moré, directrice adjointe de Normandy Sightseeing Tour.