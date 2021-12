Noël : les dessous de fabrication du chocolat, incontournable du réveillon

Ils savent très bien comment vous faire fondre. Emballés dans leurs habits de fête, les chocolats, incontournables du réveillon. "C’est Noël, c’est sucré, c’est la joie", décrit une passante. En fin d’année, 7 Français sur 10 craquent pour les grosses boîtes de chocolat. Mais que contiennent les ballotins produits à grande échelle, quelle est la recette de leur succès ?

Des chocolats de Noël plus gourmands

Daniel Stallert, maître-chocolatier chez Leonidas, décortique la recette de base : cacao, beurre de cacao, sucre et lécithine pour fluidifier le mélange. Crème au beurre ou praliné, ici, ce sont les ingrédients à l’intérieur qui font la différence, avec une constante : les produits de fête sont très riches. En fin d’année, l’usine tourne à plein régime, un moment crucial pour l’enseigne, qui espère retrouver un chiffre d’affaires d’avant-crise de 100 millions d’euros. Les Français consomment en moyenne 6,4 kg de chocolat artisanal ou industriel, par an et par habitant.