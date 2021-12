Noël : des Français ont choisi de faire le réveillon au restaurant

Chaque veille de Noël depuis plus de 20 ans, la famille Louet se retrouve autour du menu de leur choix dans un restaurant de Limoges (Vienne). Au menu pour le réveillon du vendredi 24 décembre : escalope à la crème pour les enfants et cabillaud pour les parents. "Mon aîné est à Paris et mon plus jeune est à Bordeaux (Gironde). C’est donc une opportunité de se retrouver tous les quatre dans un endroit qu’on connaît bien", témoigne Thierry, le père de famille.



Offrir un repas inoubliable

Dans l’établissement, il y a les habitués et ceux pour qui le restaurant est exceptionnel pour Noël. "Cette année, j’avais envie de faire très plaisir à ma maman, lui offrir un Noël dont elle va se rappeler et surtout qu’elle ne fasse rien, qu’elle mette les pieds sous la table, et qu’elle déguste", confie Christine, une cliente du restaurant. Une fois le repas terminé, tous les clients iront au pied du sapin pour découvrir ce que le père Noël a déposé en leur absence.