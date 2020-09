Marseille : les bars et restaurants font grise mine

E.Lagarde, C. Gillard, S.Bboudjemaa, V; Piffeteau, A. Poitevin, C. Labasque

Sur le Vieux-Port de Marseille (Bouches-du-Rhône), anormalement désert à cause des restrictions sanitaires liée au coronavirus, un restaurant fait ouvertement de la résistance. Depuis le lundi 28 septembre, les bars et restaurants de Marseille et Aix-en-Provence ont obligation de fermer boutique pendant au moins quinze jours. Il est midi, et malgré l’interdiction préfectorale, le service a commencé. “J’avais du stock à passer du coup, j’ai pris le risque d’ouvrir”, explique Joseph Contcheyan, le restaurateur de l’établissement. “On a des enfants et des familles à nourrir.”



Une cliente favorable à l'ouverture

Les clients affichent leur soutien. “Je prends un café ici, par solidarité”, indique un consommateur.L’établissement a été contrôlé par les forces de l’ordre. Elles ont dressé un procès-verbal et demandé la fermeture immédiate du restaurant. “Cela fait deux heures qu’on lui a indiqué qu’il devait fermer, donc au bout d’un moment, il faut intervenir”, tranche Bérengère Pons, commissaire de police.

