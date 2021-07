Marseille : le retour des discothèques après plus d'un an de fermeture

Après plus d'un an de fermeture, les clients étaient de retour dans une boite de nuit de Marseille (Bouches-du-Rhône), jeudi 8 juillet. Les jeunes attendaient ce jour de fête avec impatience et beaucoup en ont profité jusqu'au bout de la nuit. Pour entrer, il fallait être en possession d'un pass sanitaire : deux doses de vaccin ou un test PCR négatif de moins de 48 heures. Sans ce précieux sésame, il était toujours possible de réaliser un test antigénique sur place. Des étudiants en médecine ont réalisé de nombreux tests d'un geste assuré, jeudi soir.

Des tests à l'entrée pris en charge par l'Etat

Heureusement pour le directeur de la discothèque, ces tests sont pris en charge par l'Etat. "On aimerait que les gens se vaccinent, sans que l'Etat nous donne un coup de main", lance néanmoins Jean-Claude Mendossa. "Si les gens ne veulent pas se faire vacciner, qu'ils payent les tests !" Certaines discothèques réfléchissent à offrir l'entrée aux personnes vaccinées.