Marseille : l'inquiétude des restaurateurs après l'annonce des fermetures

Mercredi 23 septembre, l'annonce de la fermeture totale des restaurants pendant 15 jours dans la métropole d'Aix-Marseille (Bouches-du-Rhône) est tombée comme un couperet pour les restaurateurs. Dans la réserve du restaurant Sépia, plus de 10 000 euros de marchandise sont à écouler avant samedi 26 septembre, premier jour de fermeture. "C'est un gâchis, ça me fait mal au cœur" déplore Paul Langlere, restaurateur. Depuis le début de l'année, marqué notamment par le confinement, il a déjà perdu 150 000 euros.

40 000 euros de perte

Avec cette nouvelle fermeture, il s'inquiète pour ses huit salariés. "On a déjà fermé trois mois, ces salariés, on a réussi à les garder, et là je me pose vraiment des questions. On va en plus attaquer une période un peu plus calme", s'inquiète Paul Langlere. Vendredi 25 septembre, après le dernier service, il fermera son établissement pour une durée provisoire de 15 jours. Il estime ses pertes à 40 000 euros.