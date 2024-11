Les hôtels désormais libres de proposer de meilleurs prix que la plateforme Booking dans l'Union européenne

Les hôtels référencés par Booking en Europe sont désormais libres de proposer sur leur propre site internet ou sur d'autres canaux de meilleurs tarifs que ceux affichés sur la plateforme néerlandaise de réservation, a annoncé, jeudi 14 novembre, la Commission européenne. Booking avait été désignée en mai comme l'un des quelques géants de la "tech" soumis dans l'UE à de nouvelles règles de concurrence plus strictes, aux côtés d'Alphabet, Amazon, Apple, Meta et Microsoft, en vertu du nouveau règlement sur les marchés numériques (DMA). L'entrée en vigueur des obligations pour Booking intervient ce jeudi.

Concrètement, cela signifie que les hôtels, sociétés de locations de voitures et autres prestataires de services touristiques, "peuvent désormais proposer des prix et des conditions différents (et éventuellement meilleurs) sur leur propre site web ou d'autres canaux que sur Booking.com", a expliqué la Commission.

"Booking n'aura pas le droit d'augmenter les taux de commission ni de déréférencer les offres" des entreprises qui proposent des prix différents sur un autre site, a-t-elle précisé. "Cela signifie que d'autres plateformes et prestataires de services pourront [les] concurrencer dans des conditions plus équitables, stimulant l'innovation et réduisant les prix", assure l'exécutif européen. Par ailleurs, les hôtels et autres services touristiques auront accès "en temps réel et en continu" aux données qu'eux-mêmes et leurs clients génèrent via l'utilisation de Booking.