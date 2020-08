Le succès des locations de piscines privées chez les particuliers

Alors qu'une chaleur étouffante s'est abattue sur la France et que le Covid n'invite pas à la promiscuité en dehors du cercle proche, certains ont trouvé une alternative rafraîchissante : la location de piscine auprès de particuliers.

Musique au bord de la piscine, jardin, soleil… Asma et sa famille profitent d'une bonne journée de vacances chez Véronique, à Sens (Yonne). Elles ont réservé sa piscine sur une plateforme. "Moi, je suis de Sens mais il y a des filles de Bordeaux, de Pont-sur-Yonne. On a réservé en famille avec mes belles-sœurs et mes sœurs", explique Asma à France Bleu Auxerre.

On ne peut pas forcément aller en vacances loin avec ce qui s'est passé. Je pense que c'est plus avantageux que la piscine municipale. Et puis, on est tranquilles. La propriétaire nous a bien accueillies.Asma, une locataireà France Bleu Auxerre

Véronique est inscrite depuis un an sur la plateforme de location Swimmy. Mais cet été n'a rien à voir avec l'été dernier, les demandes affluent. "J'ai des réservations tous les jours et jusqu'à mardi prochain, confirme-t-elle. J'ai dû refuser du monde dimanche parce que du coup, dimanche, c'est journée en famille."

Se retrouver entre proches, en famille, en couple ou entre amis et éviter la foule à tout prix est au cœur des demandes qu'elle reçoit. "Ils ont l'assurance que c'est privatisé, ils ne font pas la queue."

Les gens me disent : 'On est comme à la maison !'Véronique, une loueuseà France Bleu Auxerre

La location de piscines se démocratise depuis quelques années. Plusieurs plateformes surfent sur la vague, comme Swimmy ou louerune piscine.com etc. Pour s'offrir le luxe d'une piscine "comme à la maison" dans l'Yonne, il faut compter environ 25 euros par personne.