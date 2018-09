"Je traverse la rue, je vous en trouve" du travail : on a testé le conseil donné par Emmanuel Macron à un chômeur

Selon le chef de l'État, les emplois dans la restauration courent les rues. Franceinfo a fait le test dans une dizaine d'établissements à Paris.

Est-il si simple de trouver un emploi dans la restauration, comme l'a affirmé samedi 15 septembre Emmanuel Macron ? Selon le test effectué par franceinfo auprès de douze établissements parisiens, une courte majorité se dit prête à recruter, mais avec des exigences de qualification. Et l'embauche ne se fait pas forcément à temps complet.

>>VIDEO. "Je traverse la rue, je vous en trouve" : la leçon d'Emmanuel Macron à un jeune horticulteur en recherche d'emploi

La réplique du chef de l'État à un jeune jardinier au chômage est passée au vérificateur dans le quartier du boulevard de Montparnasse. La première visite est pour une crêperie bretonne… qui ne recrute pas. "On a tout ce qu’il nous faut. Et j’ai une pile de CV en attente", dit une responsable. C'est raté pour ici et à en croire Romain, un serveur embauché il y a 15 jours, ça ne sera pas si facile.

J’ai fait tout le tour de Paris, boulevard Saint-Germain, les Champs-Élysées, Montparnasse pendant un mois, je n’avais rien. Et pourtant j’ai 15 ans de métier.Romain, serveurà franceinfo

Visiblement, il ne suffit pas de traverser la rue pour trouver du travail à Paris. "Ça, c’est une idée reçue", confirme Romain. Pourtant, à proximité, au Bistro Burger, on "recherche" un employé, depuis "deux semaines". La gérante se dit prête à recruter un employé, même un jardinier, pourvu qu'il soit volontaire. Ce n'est pas le cas au café La Consigne. "Trop compliqué, pas le temps de former", nous répond-on. Même tonalité à La Rotonde, une brasserie chic où Emmanuel Macron avait fêté les résultats du premier tour de la présidentielle : "Malheureusement, on ne peut pas faire travailler en salle des gens non qualifiés."

Après douze établissements visités, il apparaît qu'Emmanuel Macron a plutôt vu juste sur la statistique : cinq établissements ne recrutent pas et sept embauchent, même si c'est parfois pour du temps très partiel. Et un sur trois ne veut pas d'un jardinier...