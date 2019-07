Hôtel de légende : la perle de Séville

Il porte le nom d'un roi, Alfonso XIII. Un hôtel construit il y a plus d'un siècle avec l'ambition d'être le plus luxueux d'Europe. L'Alfonso XIII est un établissement de légende au cœur de Séville, en Andalousie. Pour les clients, séjourner dans cet hôtel, c'est comme vivre dans un musée. "On s'était promis de revenir spécialement pour vivre quelques jours dans cet hôtel, tellement son charme est exceptionnel", explique un touriste.

Un hôtel qui accueille les rois et les chefs d'État

Chaque jour, la concierge fait visiter à certains clients les pièces emblématiques. La suite royale fait 200 mètres carrés. Chaque meuble raconte une histoire. Dans la chambre, les têtes couronnées aiment toujours séjourner. "L'infante Elena, la sœur du roi, vient souvent ici, et elle a l'habitude de dire qu'elle s'y sent comme chez elle", se réjouit la concierge. Au début du 20e siècle, Séville se prépare à accueillir une exposition internationale. Alfonso XIII veut impressionner le monde et décide de la construction de cet hôtel, en plein centre historique.