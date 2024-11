Haut-Rhin : à Mulhouse, le succès du restaurant inclusif "Un petit truc en plus"

Direction Mulhouse, à la découverte du restaurant "Un petit truc en plus". Créé il y a cinq ans par une restauratrice au grand cœur, il emploie cinq salariés porteurs de trisomie 21.

À Mulhouse (Haut-Rhin), le restaurant "Un petit truc en plus" emploie exclusivement des personnes porteuses de trisomie 21. Installé depuis cinq ans dans le centre-ville, il propose des plats faits maison. Aurélie Bernard, la cheffe, orchestre sa petite équipe avec bienveillance et exigence. "S’il y a un élément qui manque, on ne peut pas avancer", assure-t-elle. La famille compte également des bénévoles, comme Lucien, qui s’occupe notamment de la préparation de la salle. Le restaurant, une association, ne dégage aucun bénéfice. Chaque euro gagné sert à payer le loyer, les salaires et les produits.

Des restaurateurs engagés dans toute la France

En Bretagne, à Saint-Pol-de-Léon (Finistère), Yannick Uguen a lancé un menu antigaspi au tarif de 11,99 euros, entrée-plat-dessert. "Il s’est associé avec FinisteRestes, une coopérative qui sauve les légumes moches des producteurs de la région", explique Valérie Heurtel, sur le plateau du 13 Heures. Il les achète quatre fois moins cher et "valorise aussi des poissons moins connus, donc moins coûteux".

Sur les réseaux sociaux, Guillaume Delsaux, alias @lecantinier, s’amuse dans la cantine du collège de Bressuire, dans le Poitou. "Avec ses petites vidéos, il incite ses élèves à moins gaspiller", raconte Valérie Heurtel.

