Handicap : à La Ciotat, le succès d'un restaurant qui emploie des personnes trisomiques

À La Ciotat (Bouches-du-Rhône), Matthieu et Sami préparent la salle avant l'arrivée des premiers clients. Côté cuisine, on s'active aussi. Des mots simples, des sourires et de la patience, c'est la recette du chef du restaurant L'oiseau Rieur, Sébastien Godec, qui a appris au fil des mois à travailler aux côtés d'employés trisomiques. "Il faut vivre avec eux, il faut travailler avec eux pour comprendre. […] Vous arrivez le matin, vous êtes content", confie ce dernier.



Des employés motivés et compétents



Les premiers clients arrivent. Ce jour-là, le restaurant attend une cinquantaine de couverts, un jour ordinaire pour les deux serveurs. "Je suis très fier de ce que je suis. Je peux montrer ce que je suis capable de faire, et j'ai peut-être un petit projet dans l'avenir", confie Sami. Ce projet, c'est un appartement. La trisomie nécessite quelques aménagements d'horaires, mais l'entreprise peut compter sur ses salariés, très motivés et heureux de travailler.