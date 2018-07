Gironde : des cours de natation gratuits pour les enfants

À l'heure de la dernière séance, les enfants n'ont plus peur : plonger ou mettre la tête sous l'eau, rien ne les effraie. En dix séances d'une heure par jour, les enfants ont appris à être à l'aise dans l'eau et à savoir se débrouiller en autonomie dans un lac. Sur les 6 enfants, 5 ne sont pas en vacances, mais viennent de communes voisines. Pas de piscine dans les environs, le dispositif est idéal pour apprendre à nager et à faire les premiers gestes de secours.

Prévenir les risques de noyade

D'autant que le lac est un milieu particulièrement difficile : "On a un peu de vent et, surtout, ils ne voient pas le fond, c'est une appréhension qui est énorme", explique Pierre Belgy, maître-nageur sauveteur. Pour pallier le manque de piscine en Gironde et prévenir les noyades, le département et les communautés de communes proposent cette opération gratuitement depuis cinq ans. Ce jour-là, les enfants sont fins prêts, ils ont obtenu leur diplôme.

