Gastronomie : rencontre avec des restaurateurs rétrogradés

"C'est le guide qui fait rêver et trembler", écrit le Dauphiné Libéré. Le critique qui a provoqué un séisme en retirant la troisième étoile au restaurant de Paul Bocuse dévoile lundi 27 janvier son édition 2020. Comment fait-on pour se relever après la perte d'une étoile ? France 3 a rencontré des chefs rétrogradés. En 2015, Jean-Michel Lorain avait également assisté à la perte de sa distinction suprême, sa 3e étoile. Une expérience douloureuse pour lui.

"Il faut aller de l'avant"

"Quand on a une sanction, on a le sentiment d'avoir fauté et d'avoir fait un travail qui n'était pas conforme à ce qu'on attendait donc c'est vrai qu'il faut remotiver tout le monde, repartir sur d'autres bases, se remettre un peu en question et aller de l'avant", explique-t-il. Néanmoins, grâce à ses étoiles, l'établissement de Jean-Michel Lorain a gagné en réputation, mais c'est sa clientèle qui compte avant tout.

