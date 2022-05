Gastronomie : la zythologie, l'étude et la dégustation de la bière

Mardi 24 mai, le JT de 13 Heures présente une discipline, la zythologie, sorte d'œnologie pour la bière. Celle-ci se déguste et s'étudie comme le vin.

La zythologie est la dégustation et l'étude de la bière. Ses spécialistes sont des zythologues, des sommeliers pour bière. "Les gens n'imaginent pas forcément que la bière peut contenir 85 styles différents dans le monde", explique Vincent Beaumont, zythologue au Houblon Gourmand (Lille). Lors d'ateliers dégustation qu'il organise, les participants décèlent les arômes d'une bière, sa teneur en houblon, ses épices.

Accorder une bière avec un plat

À Liège (Belgique), un centre de formation à la zythologie accueille des étudiants. Pendant un an et demi, une quinzaine d'élèves sont formés. "Je prends des grandes caractéristiques qu'on va retrouver dans toutes les bières (…) je fais un tableau pour qu'ils identifient les différentes caractéristiques", indique Michel Florkin, formateur en zythologie à l’IFAPME de Liège (Belgique). Certains restaurateurs gastronomiques n'hésitent pas à accorder des bières avec des plats, à l'instar d'un accord mets et vins.