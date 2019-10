Gastronomie : la France, l'autre pays du burger

Parfois boudé car longtemps considéré comme le symbole de la malbouffe, le burger est parti à la conquête de la France. Son prix varie entre 5 et 20 euros en moyenne et il séduit de plus en plus de Français. Il est à la carte de 85% des resturant du pays. "C'est un produit qu'on vend autant qu'une andouillette", explique Romain Vidal, restaurateur à Paris. En 2019, 1,7 milliard de burgers ont été vendus en France.

Des burgers avec des produits français

Certains restaurateurs en ont même fait leur spécialité, comme Christophe San Miguel qui dirige 14 restaurants. Ses burgers sont tous faits maison et avec des produits français comme de l'Oussau-Iraty. Avec 8 millions d'euros de chiffre d'affaires par an, il est l'un des leaders du marché. Le hamburger a même trouvé ses lettres de noblesse et atteint les restaurants étoilés. Les Français mangent en moyenne deux burgers par mois, loin des Américains, qui en consomment trois fois par semaine.

