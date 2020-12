Gard : pour oublier le Covid-19, la mer et le soleil du Grau-du-Roi

Entre mer et sable, la plage de l’Espiguette, au Grau-du-Roi (Gard). Soleil, ciel bleu, petit vent du nord. Un cocktail vivifiant pour ces fêtes de fin d’année. On vient de partout pour découvrir ou redécouvrir cet endroit singulier. "On a pris les six enfants, le chien et on vient s’oxygéner après ce confinement", confie un père de famille. Un peu plus loin, ce groupe de Vauclusiens a délaissé la montagne pour le bord de mer et pour s’adonner aux joies du cerf-volant. "Cela fait du bien de sortir, prendre l’air, c’est toujours mieux que de rester chez soi", assure un adolescent.

Un littoral préservé

Et puis, à l’Espiguette, on croise aussi des personnages insolites comme ce drôle de glaneur. "Je suis venu pour récupérer du bois flotté, comme en cette période il n’y a pas grand monde et qu’il y a pas mal de troncs qui flottent. Je vais en profiter pour agrémenter mon jardin", confie-t-il. Sur ce littoral préservé, l’espace d’une ballade, les promeneurs se retrouvent hors du temps comme un petit bout de paradis.

