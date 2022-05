Finistère : une boulangerie supprime les emballages autour des baguettes pour faire des économies

Dans la boulangerie de Jean-Baptiste Abgrall, à Locmaria-Plouzané (Finistère), les charges sont de plus en plus lourdes. "On utilise entre 10 et 15 sacs par jour, ce qui représente mensuellement entre 8 et 10 tonnes de farine. À la fin du mois, ça commence à compter un petit peu", explique-t-il. Et ce, car le prix "a quasiment doublé depuis la fin de l'année dernière".

Plus de papier autour des baguettes

Pour faire des économies, il a supprimé le papier pour emballer le pain et les baguettes. "On s'était un peu embourgeoisé avec ce petit morceau de papier-là pour éviter de mettre des miettes dans la voiture, ou pour que ce soit plus facile à transporter, mais bon, dans les années 70/80, on ne mettait pas de papier sur le pain", rappelle le boulanger. Les clients sont tous conquis par cette idée. Certains pensent même déjà à apporter leur sac.