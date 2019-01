Feuilleton : les "Venise" du monde (4/5)

Jusqu'au début du XVIIIe siècle, ici il n'y avait rien. Il a fallu la folie d'un homme, le tsar Pierre 1er, pour qu'en 10 ans à peine, dans le delta de la Neva, se bâtisse Saint-Pétersbourg, dont il fit la capitale de la Russie. Saint-Pétersbourg, la Venise du Nord. La ville natale de cette jeune femme qui, en ce frais matin d'automne, nous guide sur les canaux. "C'est vraiment une des particularités de la ville de Saint-Pétersbourg, c'est qu'en comparaison avec Paris, Moscou, ou d'autres grandes villes du monde entier, ça n'a jamais été un village. Dès le début, ça a été construit comme une capitale", explique-t-elle.

Une oeuvre continuée par Catherine II

Une capitale que Pierre le Grand voit comme une fenêtre sur l'Europe. Car c'est l'Europe, en ce siècle des Lumières, qui éclaire le monde. À la cour, on parle le russe, bien sûr, mais aussi le français. Catherine II, à son tour, veut ouvrir son pays à la modernité. L'impératrice reçoit Diderot à son palais et correspond avec Voltaire. Et quand le philosophe meurt, elle rachète à prix d'or toute sa bibliothèque.

