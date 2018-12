Feuilleton : la vie au fil du Rhin (2/5)

Un hotu, poisson blanc, herbivore, comme 80% de la faune du Rhin. Cet automne, le niveau du fleuve est particulièrement bas. L'eau est calme. C'est particulièrement bon pour la pêche au filet, que pratique le professionnel Adrien. Par souci de préservation des poissons, Adrien travaille avec des filets à grosses mailles. Aujourd'hui, il a pêché 15 kg de poissons. À 10 km de là, au port comercial de Colmar (Haut-Rhin), c'est jour de chargement pour le couple de mariniers. Trente-huit ans de métier et l'œil exercé de Richard. Aujourd'hui colza, demain ferraille ou engrais : Richard accepte tous les transports, mais il a dû réduire le nombre de tonnes chargées en raison du niveau du Rhin.

Les bateaux sont soumis à une législation européenne

Sur le fleuve, il y a la petite communauté des mariniers, mais on croise aussi des bateaux qui sont là pour les contrôler : les vedettes de la patrouille franco-allemande, créée il y a sept ans. 80% des transports fluviaux sur le Rhin sont aux mains des Hollandais, mais aujourd'hui, c'est une péniche belge que le gendarme Rémi aborde. Il est accompagné d'un policier allemand pour ce contrôle inopiné. Rémi vérifie dans le livre de bord si les conditions de navigation sont respectées. Le Français et l'Allemand sont là pour faire respecter une législation européenne. C'est l'heure d'embarquer pour la croisière. Jean-Paul et Marie découvrent leur cabine. Première soirée à bord. À eux, demain matin, les châteaux médiévaux, la légendaire Loreleï et les rives plantées de vignes.

