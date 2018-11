Feuilleton : dans les cuisines de l'Histoire

Cette semaine du 12 novembre, France 2 s'intéresse à notre alimentation à travers les siècles et à son évolution. Début de l'aventure sur un marché de Provence. Depuis sept ans qu'elle s'est installée à Saint-Rémy-de-Provence (Bouches-du-Rhône), Fanny Rey a eu le temps de découvrir tous les recoins de ce marché. Mais à chaque fois, elle s'attarde pour repérer de nouveaux produits, de nouvelles saveurs, de nouvelles couleurs.

une machine pour analyser le menu de nos ancêtres

La Méditerranée, c'est sa signature. Chef cuisinier, Fanny Rey était la seule femme nouvellement étoilée l'an dernier. Une cuisine où les plats en sauce ont toutefois disparu. "C'est vraiment une cuisine où l'on revient un peu à l'âge de pierre parce qu'on revient à l'essence même de notre métier : le produit", estime Fanny Rey. Direction le musée d'Histoire naturelle à Paris. À l'intérieur, des squelettes, mais surtout des indices. L'homme est omnivore, il mange ce qu'il trouve, comme Lucie, la plus célèbre de nos ancêtres, il y a trois millions d'années. À quelques mètres de la galerie, dans un lieu caché et sécurisé, se trouve une petite machine, une merveille ultra-sophistiquée qui permet de connaître le menu de nos ancêtres. Désormais, on sait qu'elle était la part d'alimentation végétale par rapport à l'alimentation animale de nos aïeux par exemple.

