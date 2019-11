EuropaCity : le gouvernement abandonne le projet

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

C'était le centre commercial de tous les superlatifs. Commerces, piste de ski, hôtels... EuropaCity devait voir le jour en 2027 à Gonesse, dans le Val-d'Oise. Le gouvernement a annoncé jeudi 7 novembre que le projet n'était "pas la bonne réponse aux défis du territoire". Porté par le groupe Auchan et un conglomérat chinois, EuropaCity promettait d'attirer plus de 30 millions de visiteurs par an, mais surtout de créer des milliers d'emplois dans une zone fortement touchée par le chômage.

Une décision saluée par les associations de défense de l'environnement

Jean-Pierre Blazy, maire PS de Gonesse, déplore la décision de l'État. Des associations manifestaient depuis des années contre ce projet et dénonçaient une atteinte à l'environnement. Si le groupe s'était engagé à plus d'écologie, ses opposants saluent cet abandon. Le gouvernement souhaite désormais réfléchir à un projet alternatif, sans renoncer pour le moment à aménager les terres agricoles du Triangle de Gonesse.