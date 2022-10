Espace : les micro-pousses à l'étude pour l'alimentation des astronautes

France 3 Midi-Pyrénées, S. Pointaire, C. Romain, M. Bensmail

La NASA et le CNES travaillent sur l'alimentation des astronautes, qu'ils souhaitent diversifier. En France, l'innovation d'une jeune entreprise toulousaine suscite beaucoup d'intérêt.

C'est dans le sous-sol d'un immeuble de Toulouse (Haute-Garonne) que Nicolas Auriac et Quentin Jeandel, co-fondateurs de la société Neopouss, ont installé leur culture urbaine. La production se fait à l'abri de tout pathogène, dans un espace clos d'à peine 50 m2. Petits pois, radis, basilic ou capucines, une vingtaine de variétés de micro-pousses sont cultivées ici, en circuit fermé et sans aucun engrais. Ses légumes, aromates et fleurs arrivent à maturité en quelques semaines.

Réfléchir à l'alimentation dans l'espace

"Les micro-pousses, ce sont des superaliments. Ils contiennent énormément de nutriments. Par exemple, la coriandre. On a une concentration 11 fois supérieure à la coriandre mature en vitamine C", explique Nicolas Auriac. Ces superaliments ont retenu l'attention du CNES. Le Centre national d'études spatiales a sélectionné Neopouss pour réfléchir à l'alimentation dans l'espace. "L'idée, c'est de transformer [les micro-pousses] par un processus de déshydratation, pour garder au maximum les nutriments qu'elles ont en elles", explique Quentin Jeandel. Avant de nourrir astronautes, Quentin et Nicolas livrent les restaurants de Toulouse. Une vingtaine de chefs utilisent les micro-pousses pour agrémenter leur cuisine.