Entreprises : diminution des aides de l'État suite au déconfinement

Depuis le retour du beau temps, une terrasse parisienne affiche complet. "On a commencé depuis la réouverture la semaine dernière, mais on reste sur une bonne continuité, essayer de les aider à redémarrer un petit peu", assure un client. Les établissements ne peuvent accueillir leurs clients qu'en terrasse. Une reprise en trompe l'œil pour Laurent Fréchet, restaurateur. "Sur l'activité de samedi dernier, 470 euros TTC, c'est à peu près 10% d'un chiffre d'affaires normal d'un samedi soir", explique ce dernier.

Baisse des aides

À partir du mardi 1e juin, les aides du gouvernement baissent progressivement. En juin, les restaurateurs toucheront 40% des pertes par rapport à leur chiffre d'affaires de 2019, puis 30% en juillet, et 20% au mois d'aout. Si une clause de revoyure est prévue à la fin de l'été, les professionnels du tourisme et de l'hôtellerie redoutent tout de même une baisse de leur chiffre d'affaires, à cause de l'absence de touristes dans les grandes villes cet été. L'aide reste plafonnée à 200 000 euros.