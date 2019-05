Emballages : le verre, ils en font tout un plat

Rapporter son plat vide et repartir avec son déjeuner dans une nouvelle boîte en verre, avant de le déguster au travail, c'est un réflexe adopté par cette cliente toulousaine depuis quelques jours. Cinq restaurants toulousains (Haute-Garonne) proposent ces contenants en verre, fabriqués en France, moyennant 5 € de consigne remboursables si l'on ramène le plat vide. Mais cet ouvrier, lui, préfère l'emballage classique, jetable, avant de repartir sur son chantier.

Une initiative pas encore rentable, mais soutenue par des donateurs

Le restaurant n'a pas à laver les boîtes en verre. C'est cette jeune entreprise qui les récupère et gère toute la logistique. Pour chaque boîte utilisée, elle demande 30 à 50 centimes d'euro au restaurateur, le même prix que sa version plastique qui finit à la poubelle. Les boîtes sont livrées à vélo et réapprovisionnées tous les jours. Mais pour devenir rentable, leur démarche devra convaincre quatre fois plus de restaurants d'ici quelques mois. L'initiative est déjà soutenue par plus de 300 donateurs sur internet.