Disneyland Paris : une réouverture prudente

Le plus grand parc d'attractions européen a rouvert mercredi 15 juillet, après quatre mois sans public. Disneyland Paris a accueilli en grande pompe ses plus grands fans. Pour une maman et sa fille, être là pour la réouverture, "c'est obligatoire". "On adore Disney", poursuit l'enfant. Pour accueillir les visiteurs, le parc a dû s'adapter. Gel hydroalcoolique, masque obligatoire à partir de 11 ans et distances de sécurité sont au programme des réjouissances. Même avec les mascottes.

7000 visiteurs

"Ça fait bizarre, surtout le port du masque. Mais tout est bien stické pour la distanciation. C'est de nouvelles règles à prendre en compte et à respecter", décrit une visiteuse. Si le train de la mine a repris du service avec un rang de vide entre chaque famille, Minnie et Mickey sont bien les seuls à danser. Selon les syndicats seuls 7000 visiteurs étaient inscrits pour le jour de la réouverture. Habituellement, l'été, ils sont 80 000 à venir prendre du bon temps dans le parc chaque jour.