DIRECT. Covid-19 : les professionnels des discothèques et du monde de la nuit reçus à l'Elysée

Ce qu'il faut savoir

Emmanuel Macron réunit à l'Elysée les représentants des discothèques et du monde de la nuit, lundi 21 juin, pour faire le point sur les réouvertures et le soutien au secteur durant l'épidémie de Covid-19. Cette réunion se tient avec la ministre de la Culture Roselyne Bachelot et le ministre délégué Alain Griset, chargé des Petites et Moyennes Entreprises.

Un protocole sanitaire à imaginer. Les discussions se focalisent sur le protocole sanitaire à appliquer dans les établissements, où les mesures barrière sont difficiles à adopter.

Vers un pass sanitaire à l'entrée ? Les deux principaux syndicats professionnels du secteur, l'Umih et le GNI, se sont dits d'accord avec le fait que le pass sanitaire soit exigé à l'entrée, tout en demandant également la possibilité que les clients puissent entrer après avoir réalisé un autotest sur place.

Un secteur en difficulté. Sur 1 600 discothèques en France, 152 avaient fermé définitivement à fin mars 2021, selon eux et 25% ne pourront pas ouvrir par impossibilité de répondre au protocole sanitaire, notamment à cause des système de ventilation.