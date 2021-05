Déconfinement : une demi-jauge pour les terrasses des bars, cafés et restaurants

A Nevers dans la Nièvre mardi 11 mai, sur les bords de la Loire, ces restaurateurs ont sorti le mètre. Pour rouvrir le 19 mai, les règles sont strictes : seule 50% de la capacité des terrasses sera autorisée. "Tout le monde assis, plus de service au bar... On a 350 places assises donc on n'a que 160 places autorisées. On aura une entrée et une sortie, un sens de circulation, du gel hydroalcoolique", explique Joël Koryl, cuisinier.

Le café, "c 'est meilleur quand on s'assoit"

Dans les rues du vieil Antibes (Alpes-Maritimes) aussi, on s'affaire ce matin. On nettoie, on bricole, on livre, et bientôt, les clients pourront boire leur café assis, en terrasse. "Ah oui, cela fait trop longtemps que l'on boit notre café debout ! C'est meilleur quand on s'assoit", plaisante un passant, un gobelet de café à la main. Grâce à la vente à emporter, un restaurateur a toujours gardé le contact avec sa clientèle qui, il le sait, se pressera à la réouverture.