Déconfinement : mode d'emploi des réouvertures

Le 19 mai prochain, les bars, les cafés et les restaurants ne seront pas les seuls à reprendre leur activité. Cette date clé du déconfinement marque aussi la reprise des sorties culturelles et du shopping.

Dans une semaine, le 19 mai prochain, en plus de boire un café en terrasse, les sorties culturelles et les virées shopping pourront également reprendre. "Ce sera la réouverture de tout ce qui a été fermé. Concrètement, à partir du 19 mai, les monuments, les musées, ainsi que tous les commerces pourront à nouveau accueillir du public, mais avec une règle très stricte : jamais plus d'une personne pour huit mètres carrés", précise le journaliste France télévisions David Boéri, sur le plateau du 12/13 de France 3, mardi 11 mai. "Le protocole sanitaire a donc été renforcé par rapport aux précédentes réouvertures de magasins."

Réouverture des cinémas et salles de spectacles

Les cinémas, salles de spectacles et théâtres vont eux aussi rouvrir leurs portes, "mais là aussi, en réduisant drastiquement leur capacité". "Le 19 mai, elle sera limitée à seulement un siège sur trois avec une limite de 800 personnes par salle", poursuit le journaliste. "Une limite qui devrait ensuite augmenter le 9 juin et logiquement disparaitre le 30 juin."