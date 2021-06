Déconfinement : les restaurants sur les starting-blocks

Des portes grandes ouvertes, et à l'intérieur, des gestes dont on avait perdu l'hhabitude. Tout est fait pour que les clients puissent retrouver les plaisirs de la table. L'un des enjeux pour tout le monde : réorganiser les tables pour respecter les espaces et la jauge de 50%. 40 couverts dressés, c'est la moitié de la capacité du restaurant, mais il fallait rouvrir coûte que coûte. "Ce n'est pas rentable, mais on est très content de pouvoir rouvrir, on est content de pouvoir exercer notre métier", dit Caroline Savoy, co-propriétaire du restaurant Vivre.

Le 30 juin très attendu



Un démarrage timide, faute de touristes, mais les habitués répondent présent. À une heure du service en cuisine, on fait le dernier point sur le menu. Salariés et apprentis savourent la reprise. La pression est maximale pour le chef qui fait face à une panne technique. Mais tout rentre dans l'ordre grâce au réparateur. Les premiers clients s'installent. Tous attendent le 30 juin pour la disparition de la jauge de fréquentation. L'établissement pourra faire alors salle comble.