Déconfinement : le rythme s’accélère, mais il reste des mécontents

Les restrictions s’assouplissent et le déconfinement s’accélère. Vendredi 19 juin, le gouvernement a opté pour un calendrier très précis concernant la réouverture des lieux publics. Dès lundi 22 juin, les Français pourront retourner dans les cinémas et dans les casinos. Les centres aérés et les centres de vacances accueilleront de nouveau les enfants. Quant à la pratique des sports collectifs, elle ne sera plus limitée à dix personnes.

Une jauge susceptible d’évoluer dès août

Le 11 juillet, marquera la fin de l’état d’urgence sanitaire en métropole. Ce jour-là, les hippodromes et les stades rouvriront et accueilleront un maximum de 5 000 personnes. La décision n’est pas au goût de tous les supporters de l’Olympique de Marseille. Une jauge qui pourrait être réévaluée dès la mi-août. Enfin, certains lieux, comme les boîtes de nuit, devront patienter jusqu’au mois de septembre avant de reprendre leur activité.

