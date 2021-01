Dans le Haut-Rhin, une entreprise fait don de 10 tonnes de boissons aux Restos du coeur

C'est une grosse livraison qu'a reçue l'entrepôt des Restos du coeur à Illzach dans le département du Haut-Rhin. L'entreprise Abédis a livré 10 tonnes de boissons invendues (des jus de fruits, des sodas et de l'eau) à l'association de lutte contre la pauvreté. Spécialisée dans la fourniture de boissons aux bars et restaurants, Abédis s'est retrouvé à cause de l'épidémie de Covid-19 avec un énorme stock à écouler à la fin de l'année 2020.

"Comme on ne sort plus rien du tout au vu de la conjoncture, on préférait en faire don", dit Vincent Antoine, responsable logistique chez Abédis. Du côté des Restos du coeur, on accueille avec plaisir cette cargaison pas comme les autres. "Le temps n'est pas gai, on est un peu coincés avec la situation sanitaire et eux aussi donc c'est un petit plaisir en plus de nos produits de base qu'on distribue toutes les semaines", confie Laurent Bouche, bénévole responsable de l'entrepôt des Restos du coeur dans le Haut-Rhin.

Ce don n'est pas totalement désintéressé puisque l'entreprise Abédis va bénéficier d'un crédit d'impôt équivalent à 60% de la valeur de son don. Un coup de pouce pas négligeable pour cette entreprise très impactée par la crise sanitaire.