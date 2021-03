Crise sanitaire : ces restaurateurs qui quittent le secteur

Ahmed El Bourji, directeur du Café A, a décidé de changer de métier suite à la crise sanitaire : il y a six mois, il a créé son entreprise de rénovation d'intérieur. "Six mois en arrière, je ne savais pas faire du carrelage, je ne savais pas poser du parquet, confie ce dernier aux équipes de France Télévisions. On arrive à un stade ou soit on se reconvertit, soit on essaye de se trouver des occupations, parce que les journées sont longues."

Des départs dans les équipes

Le directeur du restaurant étoilé Pierre Gagnaire, à Paris, n'a pas vu un seul client depuis des mois. Certains membres de son personnel ont démissionné. "On a eu deux départs, qui sont liés au Covid ou pas au Covid, explique Hervé Parmentier. Je pense qu'on aura, effectivement, des changements, des gens qui quitteront la région parisienne pour aller travailler en province."

Le chef, Pierre Gagnaire, a lui aussi hâte de retrouver se quarantaine de salariés. "On ne repartira pas n'importe comment, confie ce dernier. Les gens, il faudra les remettre au travail dans des conditions qualitatives, sans stress. Ce qui arrive impacte tout le monde, donc il ne s'agit pas de partir à l'abordage et de dire 'on va rattraper le temps perdu.'"