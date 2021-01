Crise du Covid-19 : les camions à pizzas peinent à se maintenir à flot

P.-L. Monnier, T. Souman, B. Veran, C. La Rocca, E. Bonnasse, L. Hauville

En France, de nombreux pans de l’économie sont durement touchés par l’épidémie de Covid-19 et le couvre-feu instauré à 18 heures. Les camions à pizzas se trouvent eux aussi dans une situation très difficile. Ils se sentent même abandonnés. Dans l’Eure, un camion à pizzas a décidé d’ouvrir à 11 heures au lieu de 18 heures habituellement. "Cela fait plus d’un an qu’on se bat pour s’en ouvrir. Un jour, c’est 20 heures, un jour, c’est 18 heures, un jour, ça va être le confinement total", témoigne Pascal Hurel, le propriétaire du camion La Fringale.

Des comptes dans le rouge

Pas question pour autant de réduire sa carte. "C’est joli, c’est beau au regard, une pizza, c’est ça", juge-t-il. Les clients, de leur côté, le soutiennent tout en se régalant avec une bonne six fromages. "Il faut bien les aider ces pauvres commerçants, avec les conjonctures actuelles", estime une cliente qui est venue chercher des pizzas. Toutefois, le pizzaïolo touche peu d’aides de l’État et ses comptes restent dans le rouge.

