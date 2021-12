Covid-19 : bientôt une photo sur le pass sanitaire ?

Le patronat de l’hôtellerie-restauration propose d’ajouter une photo sur les pass sanitaires, afin de faciliter les contrôles et lutter contre les fraudes.

Une proposition a été évoquée par le patronat de l’hôtellerie-restauration : faut-il ajouter une photo à côté du QR code de son pass sanitaire ? Cette mesure permettrait de faciliter les contrôles et de lutter contre les fraudes. À Chaumont (Haute-Marne), les habitants ne semblent pas opposés à cette idée. "Sur le pass sanitaire, on a déjà notre date de naissance, quasiment tout notre pedigree, donc pourquoi pas ajouter notre visage", déclare une passante interrogée.



L’exécutif souhaite un durcissement des contrôles dans les bars et restaurants

Au sein du milieu de l’hôtellerie-restauration, la question fait débat. Gérante du café Le Parisien à Chaumont, Céline Baumann se dit prête à contrôler, mais elle doute de l’efficacité de cette décision. "Ça dissuadera peut-être les fraudeurs mais vous savez, quand on veut frauder, je pense qu’une photo on en mettra une sur un autre pass", affirme-t-elle. Le gouvernement a demandé un durcissement des contrôles dans les bars et les restaurants. 182 000 faux pass sanitaires seraient en circulation selon le ministère de l’Intérieur.