Covid-19 : pour les restaurateurs, des nouvelles mesures sanitaires et des conséquences économiques

Dans un restaurant à Lille (Nord), le gel désinfectant trône sur le comptoir pour lutter contre l'épidémie de Covid-19. Les employés sont contraints, plus que d'habitude, de nettoyer régulièrement les cartes de menus. Juste avant le début du service, le gérant du restaurant, Albert di Lorenzo, rappelle les consignes : "Pas trop proche du client, on ne serre pas la main, pas de bise". Plus aucun contact avec les clients à cause du nouveau coronavirus.

"On leur fait confiance"

Dans l'Oise, Thomas Lefebvre, un restaurateur à La Croix-Saint-Ouen a vu chuter son chiffre d'affaires de 60%. Alors il a trouvé une solution : préparer des petits plats en barquette qu'il va lui-même livrer au domicile de ses clients. "C'est insolite, c'est tout nouveau pour nous, mais on s'habitue et c'est plutôt sympa".

Les nouvelles consignes d'hygiène mises en place sont également suivies par les clients, rassurés par ces nouvelles mesures, comme un client d'un restaurant routier : "On leur fait confiance quelque part, parce que sinon on ne vit plus". Avec l'épidémie de Covid-19, les réservations dans les restaurants ont chuté de 20 à 50% en France.

