Covid-19 : mesures renforcées à Marseille

Ce n’est pas encore dans les habitudes des Marseillais, mais il faudra désormais être masqué dans les rues de leur ville. Jusqu’à présent, la mesure n’était valable que dans quelques quartiers. Elle est étendue mercredi 26 août à toute la cité phocéenne. Un renforcement des règles accueilli favorablement par les habitants rencontrés sur le Vieux-Port. “Il était temps”, indique une Marseillaise. “Cela aurait dû être fait depuis bien longtemps, je ne comprends pas qu’il y ait des rues où l’on n'a pas le masque et des rues avec. Le virus circule pourtant partout.”

Fermeture des bars et restaurants entre 23 heures et 6 heures

“C’est une bonne initiative”, abonde un autre Marseillais. “Cela permet de se protéger et de protéger les autres en même temps.” Des mesures renforcées pour les habitants et également pour les commerçants. Dès le 26 août, la fermeture sera obligatoire entre 23 heures et 6 heures pour les bars et restaurants.

