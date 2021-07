Covid-19 : les restaurants ferment à 23 heures dans les Pyrénées-Orientales

Les restrictions sanitaires entrent en vigueur dans les Pyrénées-Orientales. Bars et restaurants ont fermé, dimanche 18 juillet au soir, à 23 heures. La mesure est mise en place au moins jusqu'au 2 août.

À Collioure, l'une des plus belles villes touristiques des Pyrénées-Orientales, dimanche 18 juillet au soir, les restaurateurs rentrent leurs chaises. Les nouvelles restrictions viennent d'entrer en vigueur dans le département, frappé par un fort rebond de l'épidémie. "On n'est quand même qu'à 22h45, en plein mois de juillet. Autant l'année dernière, on avait eu une super saison, beaucoup de monde, mais cette année, cela va être un peu spécial", indique Fabrice Morelle, propriétaire du restaurant "L'insolite".

"Cela ne donne pas envie de manger au restaurant"

Dans ce département frontalier de l'Espagne, le taux d'incidence est passé de 41 à 258 en une semaine à peine. Pour les vacanciers, ces restrictions ont un air de déjà-vu. "Je pense que les restaurants et les bars ferment un peu trop tôt pour une saison estivale, surtout pour une ville touristique", confie une femme. "Cela ne donne pas envie de manger au restaurant", assure un jeune homme. Cette mesure doit s'appliquer pour le moment pendant deux semaines.