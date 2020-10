Covid-19 : "Les bars sont toujours les boucs émissaires", déplore un représentant des commerçants de Toulouse

"Cela fait quelques semaines qu'on nous parle de l'avancée de l'épidémie de Covid-19 donc on se prépare tranquillement mais on est un petit peu déçus parce qu'on trouve qu'il y aurait eu d'autres voies à explorer avant de fermer les bars qui sont toujours les boucs émissaires", a réagi, lundi 12 octobre sur franceinfo, Olivier Bouscatel, vice-président de la Fédération des commerçants de Toulouse.

Les bars de la ville rose vont devoir fermer pour quinze jours à partir de mardi car Toulouse va basculer en zone d'alerte maximale en raison de l'épidémie de coronavirus. Olivier Bouscatel déplore qu'on ferme tous les établissements, y compris "les petits cafés de quartier qui travaillent en journée".

"Ce ne sont pas des aides"

"Il y a 150 réanimations sur la région, au plus haut de l'épidémie, on était à 300. Cela fait sept mois qu'on aurait pu préparer un dispositif hospitalier un peu poussé plutôt que de fermer l'économie toulousaine", a poursuivi Olivier Bouscatel, qui est aussi patron de plusieurs restaurants. "On peut comprendre qu'il y ait une vraie crise sanitaire, on demande juste à l'État des compensations, parce qu'on nous parle d'aides, mais ce ne sont pas des aides", déplore-t-il.

On a parlé de milliards d'euros pour le tourisme, mais sur le terrain personne ne touche des aides. Il y a toujours une petite raison qui fait qu'on n'a pas droit au dispositif. Olivier Bouscatel à franceinfo

Olivier Bouscatel estime que 4 000 établissements sont menacés dans la région Occitanie.