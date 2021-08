Covid-19 : le secteur de la restauration confronté à une pénurie de saisonniers

À Brantome (Dordogne), la petite Venise du Périgord, l’été n’est pas un long fleuve tranquille pour une retraitée de 66 ans. Ancienne serveuse en début de carrière, Sylvie Malagnoux a récemment remis son tablier, ce qui impressionne beaucoup les clients qu’elle sert. Sa patronne, Monique Delage, a décidé de faire appel à deux de ses amis retraités pour compléter son équipe en haute saison. Le coup de main est payé 10,25 € bruts de l’heure, pour pallier l’absence de candidatures de saisonniers. "J’avais demandé sur les réseaux sociaux une serveuse, mais je n’ai pas eu un seul appel", explique Monique Delage.

Des réticences en période de pandémie

En cuisine, Jacques Tournier, 62 ans, ancien salaire d’une fabrique de biscuits, s’est formé en accéléré. Le retraité s’est vite adapté à son nouveau rythme. Il a comme collègue Nathan Marquet, un jeune homme qui fait sa troisième saison, et qui comprend les réticences vis-à-vis de ce métier en période de pandémie. "On ne sait pas si on ouvre, si on ferme, on ne sait jamais ce qu’il va se passer", estime-t-il. La désaffection pour le secteur de la restauration se constate plus largement au niveau national depuis le début de la crise sanitaire.